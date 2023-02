Ruby ter | lo sfogo di Marysthell Polanco | Chi si deve vergognare | VIDEO

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tutti assolati nel processoTer, in primi Silvio Berlusconi.era imputata per corruzione in atti giudiziari e prima della lettura della sentenza aveva affermato nell'aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore: “Ho una sensazione positiva. Dopo tutti questi anni, come ha detto il mio avvocato, non possono condannare una persona che non ha fatto nulla, non c'è evidenza, né foto, né, solo chiacchiere e distintivi". "Questi anni sono stati un inferno, ma sono una donna forte e ho saputo portare questo peso. Ho fiducia nei giudici perché sono molto intelligenti”, ha aggiunto l'ex modella. Dopo la lettura del dispositivo,ha commentato: "Sono stata assolta e vorrei che tante persone si vergognassero di tutta la mer... che ci hanno buttato addosso. Sono felice ...

estoL'ex premier Silvio Berlusconi è stato assolto 'perché il fatto non sussiste' dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Assolti anche tutti gli altri imputati, compresi Karima el Mahroug e le ex ospiti delle serate di Arcore. Leggi ...Marysthell Polanco, ex - olgettina assolta nel processomanda così un saluto all'ex - premier Silvio Berlusconi una volta uscita dall'aula bunker del tribunale di Milano. 'Berlusconi è stato ...

Nel processo Ruby Ter, che ha visto Silvio Berlusconi e tutti i 28 coimputati assolti perché il fatto non sussiste e qualche posizione minore prescritta, i giudici della settima sezione penale del ...