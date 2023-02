Ruby Ter | le Olgettine tutte assolte | ecco perché L' errore fatale della Procura

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le cosiddette '', le ragazze finite sotto accusa per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari nel processoTer - che ha visto l'assoluzione di Silvio Berlusconi e di altre ...

estoL'ex premier Silvio Berlusconi è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Assolti anche tutti gli altri imputati, compresi Karima el Mahroug e le ex ospiti delle serate di Arcore. Leggi l'approfondimentoSono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con ...

Berlusconi e gli altri imputati del Ruby ter assolti dall'accusa di corruzione in atti giudiziari: "Le ragazz… La Repubblica

Ruby ter, Silvio Berlusconi e tutti gli altri imputati assolti perché "il fatto non sussiste" TGCOM

Ruby ter, Berlusconi assolto insieme ad altri 25 imputati. I giudici: “Le ragazze non potevano essere… Il Fatto Quotidiano

Ruby ter, Berlusconi assolto perché il fatto non sussiste Sky Tg24

Salvini, felice per l'assoluzione di Silvio nel Ruby Ter - Ultima Ora Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Il tribunale, in una nota diffusa seguendo le linee guide concesse dal Csm, spiega il dispositivo di una sentenza le cui ...Assolta, insieme a tutti gli imputati, nel processo a Milano. “La paura è stata tanta. Così Karima El Mahrough dopo la lettura della sentenza di assoluzione nel processo Ruby Ter a Milano, che la… Leg ...