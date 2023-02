Ruby ter | le contraddizioni della sentenza | così almeno 14 giudici avevano stabilito che le ragazze erano testimoni

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Alla fine è stato il “nodo” giuridico dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle ex giovani ospiti delle “cene eleganti” di Arcore a chiudere il primo grado del processoter con la formula “perché il fatto non sussiste”. Come ha commentato la procuratrice aggiunta di Milano, Tiziana Siciliano, “il tema è squisitamente giuridico: se hanno mentito nella veste di testi o di soggetti che avrebbero dovuto avere un’altra qualifica, che non sarebbero stati tenuti a dire la verità”. Ma in attesa delle motivazioni del collegio, presieduto da Marco Tremolada, il verdetto spinge a porsi alcune domande. Due su tutte: perché iai quali era stata presentata la stessa istanza sull’inutilizzabilità dei verbalirespinto citando le sezioni UniteCassazione? E perché i collegi degli altri due processi, in ...

Mentre i deputati stanno per dare il via libera al decreto Ong , arriva la notizia dell'assoluzione di Berlusconi nel processo. Assolte anche le 21 ex ospiti delle serate di Arcore. È la ...Le condanne Proprio nel 2015 sempre la Procura milanese, con l'aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio, chiuse il filonescaturito dalle motivazioni delle sentenze di primo grado del...

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto a Milano. 'Undici anni di fango e danni politici' - Cronaca Agenzia ANSA

Ruby ter, il racconto di Karima: "Grata a Berlusconi, da lui affetto sincero" Adnkronos

Ruby ter, le contraddizioni della sentenza: così almeno 14 giudici avevano stabilito che le ragazze erano… Il Fatto Quotidiano

Il Cavaliere, il cavillo e le liti tra toghe: ecco perché sono crollate le accuse L'Espresso

Il tribunale di Milano: "Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo Ruby ter per un errore della Procura" AGI - Agenzia Italia

Karima El Mahroug, nota come ‘Ruby’, oggi è stata assolta nell’ambito del processo Ruby ter, insieme al leader di Forza Italia ...Si chiama Karima El Mahroug ma tutti in Italia la conoscono come Ruby Rubacuori. Lei però assicura di essersi lasciata il passato alle spalle. Non è più la ragazzina ...