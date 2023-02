Ruby ter | la sentenza – Silvio Berlusconi e gli altri imputati assolti “perché il fatto non sussiste”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) I giudici della VII sezione penale del Tribunale di Milano hanno assolto “ilnon” tutti glinel prrocessoter. Per l’ex premier la procura di Milano aveva chiesto 6 anni, per Karima el Marough, dettaRubacuori, 5. Prescritte le posizioni di tretra cui l’ex senatrice, Maria Rosaria Rossi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Ci sono voluti quasi dodici anni di processi e di veleni ma il caso Ruby oggi si è definitivamente sgonfiato. Silvio Berlusconi viene assolto dalle accuse di corruzione giudiziaria per cui la Procura ...Silvio Berlusconi è stato assolto perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza al termine del processo Ruby ter. Per Berlusconi la procura, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Tiziana ...