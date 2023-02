Ruby ter | la rabbia di Marina Berlusconi dopo l’assoluzione del padre | «Ora basta lotta politica nei tribunali»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È una «vittoria che ha avuto un prezzo troppo alto» secondola sentenza d’assoluzione per suoSilvio nel processoter a Milano. È la presidente di Fininvest a parlare per prima dalla famiglia dell’ex premier e a parlare chiaro e tondo di una «persecuzione» che «non si può cancellare così, con un colpo di spugna». Non solo per suo, ma «per per tutte le persone che lo amano e lo stimano, per i milioni di italiani che negli anni lo hanno votato».ricorda come ci siano voluti nove anni «perché miovenisse assolto, e assolto “perché il fatto non sussiste”, da una accusa tanto infondata quanto infamante e del tutto priva di senso e di logica». La decisione dei giudici di Milano poi è «la quarta ...