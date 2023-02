Ruby ter | la procura di Milano è già pronta al ricorso in appello Gli anni di scontri giuridici dietro l’assoluzione di oggi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La notizia delper Silvio Berlusconi e altri 25 indagati dal processoter è arrivata stamattina, 15 febbraio, come fosse novità assoluta. In realtà, vista la nota del presidente del tribunale di, Fabio Roja, era molto difficile che il processo per corruzione in atti giudiziari nei confronti del Cavaliere e di altri potesse arrivare a buon fine. E tutto era piuttosto chiaro fin da quando, nel novembre 2021, il tribunale cheha assolto tutti ha dichiarato che le “olgettine” non potevano essere accusate di corruzione in atti giudiziari perché già a metà dei processo1 avrebbero dovuto essere indagate e sentite in aula non come testimoni ma come indagate in procedimento connesso per concorso in induzione alla falsa testimonianza. Questo cambiamento fa ovviamente crollare ...