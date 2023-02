Ruby ter | la lettura della sentenza | assolti Berlusconi e Karima

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) estoL'ex premier Silvioè stato assolto "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul casoter.anche tutti gli altri imputati, compresiel Mahroug e le ex ospiti delle serate di Arcore. Leggi l'approfondimento

