Ruby ter | Karima regala suo libro a pm Milano | ' così conoscete mia vera storia'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), 15 feb. (Adnkronos) -El Marough, in arte, assolta dal processo milaneseter hato il suo- che presenterà domani a- al pm Tiziana Siciliano che insieme a Luca Gaglio ha rappresentato l'accusa nel processo per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Un regalo, una stretta di mano e una frase sussurrata davanti ai giornalisti: "conoscerete la mia".

Così Karima El Marough commenta l'assoluzione decisa dai giudici del tribunale di Milano nel processo. Domani presenta a Milano il libro in cui racconta la sua storia e chiede di non ...Dopo l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" nel processo, Karima El Mahroug ha voluto stringere la mano ai pm che l'accusavano, Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, in aula. La donna ha poi regalato una copia del suo libro, 'Karima', all'aggiunto ...

Berlusconi e gli altri imputati del Ruby ter assolti dall'accusa di corruzione in atti giudiziari: "Le ragazz… La Repubblica

Le motivazioni della sentenza del «Ruby Ter»: «Le testimonianze delle olgettine dichiarate inutilizzabili» Corriere Milano

Ruby Ter, Berlusconi assolto. Da Meloni a Tajani: le reazioni Sky Tg24

Ruby Ter: Fi, subito commissione inchiesta su uso giudici - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ruby ter, Karima el Mahroug dopo l'assoluzione: "Ora finalmente potrò raccontare la mia storia. Grata di aver ... Il Fatto Quotidiano

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una ...Si è chiuso con l’assoluzione di tutti i 29 imputati il processo cosiddetto “Ruby ter”. I giudici della settima sezione penale di Milano hanno assolto […] Si è chiuso con l’assoluzione di tutti i 29 i ...