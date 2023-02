Ruby ter | il sorriso di Karima el Mahroug dopo l' assoluzione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul casoter . Nulla di fatto anche per gli altri: tutti i 29 imputati nel processo milanese ...

Il Tribunale di Milano ha assolto Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo, perché "il fatto non sussiste". Gli imputati erano 28. Al centro del processo ...Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Nulla di fatto anche per gli altri: tutti i 29 imputati nel processo milanese sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori. Oltre a Berlusconi, le ...

Berlusconi e gli altri imputati del Ruby ter assolti dall'accusa di corruzione in atti giudiziari: "Le ragazz… La Repubblica

Ruby ter, Berlusconi assolto insieme ad altri 25 imputati. I giudici: “Le ragazze non potevano essere… Il Fatto Quotidiano

Ruby Ter: Fi, subito commissione inchiesta su uso giudici - Ultima Ora Agenzia ANSA

Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado nel processo “Ruby ter” Il Post

Le motivazioni della sentenza del «Ruby Ter»: «Le testimonianze delle olgettine dichiarate inutilizzabili» Corriere Milano

Così Karima El Mahroug a margine della sentenza del processo Ruby Ter che l’ha vista assolta dall’accusa di corruzione in atti giudiziari. «Poi quello che è venuto dopo non lo auguro a nessuno, in ...Ma oggi è arrivata l'assoluzione di Silvio Berlusconi dalle accuse di corruzione in atti giudiziari per quanto riguarda il Ruby ter. Il caso viene così sgonfiato ma non si può affatto dimenticare la ...