Ruby ter | il racconto di Karima | “Grata a Berlusconi | da lui affetto sincero”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ho deciso di raccontare la mia vita, la donna che sono diventata, il perché delle mie scelte e come sono stata investita da una storia che mi ha travolto e sovrastato, per essere finalmente ascoltata, per essere vista davvero”. Inizia così il libro diEl Mahroug, in arte, assolta dai giudici del tribunale di Milano dall’accusa di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari nel processoter. La biografia ‘’ scritta da Raffaella Cosentino sarà presentata domani ma l’Adnkronos ne ha già potuto leggere ampi stralci. In 140 pagine c’è tutta la vita della giovane di origine marocchina. “Ho fatto la ragazza immagine, la cubista, la panettiera e la venditrice ambulante – a partire dai miei 9 anni – la bagnina – senza saper nuotare, l’estetista – senza aver alcuna qualifica – ...

