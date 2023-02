Ruby ter | FI in piedi alla Camera | ' 135esima assoluzione Berlusconi | ora Commissione' **

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb (Adnkronos) - Applausi e standing ovation di Forza Italia in Aulaquando il capogruppo Alessandro Cattaneo ha chiesto la parola per annunciare che "il gruppo di Forza Italia esprime l'amara soddisfazione per l'ennesimadi Silvionel processo Ruby ter: è lasu 136 processi". Cattaneo ha sottolineato ancora: "Intervengo anche per chiedere la calendarizzazione per ladi inchiesta sull'utilizzo politico della magistratura, per fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie che nulla avevano a vedere con il merito ma con lo scontro politico. Mai più persecuzione giudiziaria, Forza Italia chiede verità".

Silvio Berlusconi assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Dopo anni di udienze, il Tribunale di Milano ha chiuso il processo assolvendo tutti i 29 imputati. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula "perché il fatto non ...Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso. Oltre a Silvio Berlusconi , le assoluzioni, sempre con la formula 'perché il fatto non sussiste', hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di ...

Oggi è il giorno atteso e previsto della sentenza del processo Ruby ter, ultimo filone di una maxi inchiesta che, solo per quest'ultima tranche, si è aperta in aula… Leggi ...Il “Ruby ter” era un processo nato sbagliato fin dall’inizio, interrogando come testimoni ragazze che invece erano nel mirino della Procura da tempo, indagate di fatto senza esserlo formalmente, ...