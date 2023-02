Ruby ter | Berlusconi “Finalmente assolto dopo 11 anni di sofferenze”

, Berlusconi assolto dall'accusa di corruzione Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. Le motivazioni: '...Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli al Senato dopo l'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo."Questa sentenza ristabilisce la verità ma non ...

Berlusconi e gli altri imputati del Ruby ter assolti dall'accusa di corruzione in atti giudiziari: "Le ragazz… La Repubblica

Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado nel processo “Ruby ter” Il Post

###Ruby ter, assolti Berlusconi e tutti gli altri imputati Tiscali Notizie

Ruby ter, assolte tutte le ragazze - Primopiano Agenzia ANSA

Le motivazioni della sentenza del «Ruby Ter»: «Le testimonianze delle olgettine dichiarate inutilizzabili» Corriere Milano

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Ritengo che sia opportuna un’ispezione del ministero della Giustizia, che chiederò con un’interrogazione, nei confronti della procuratrice Tiziana Siciliano che, sconfitta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...