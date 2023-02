Ruby ter | Berlusconi e altri imputati assolti | ' fatto non sussiste' Adnkronos**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Ilnon. Bastano poco più di due ore di camera di consiglio ai giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano per assolvere Silvioaccusato di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter. Per lui la procura di Milano aveva chiesto una condanna a sei anni di carcere. Assolta anche Karima El Mahroug, in arte Ruby Rubacuori, la marocchina, 17enne all'epoca dei fatti e ora trentenne, accusata di corruzione e falsa testimonianza, così come le 20 ragazze ospiti delle cene eleganti di Arcore e la cerchia di personalità che frequentavano villa San Martino. Tutti, e prosciolti anche tre posizioni minori per prescrizione. Le ragazze imputate, sentite nei due processi sul caso Ruby, andavano ascoltate in veste di indagate e non di testimoni. "La ...