Ruby ter | Berlusconi assolto «Non fu corruzione» Le falle dell' accusa

Nessun patto del silenzio, né soldi in cambio di reticenza su ciò che avveniva nelle feste a villa San Martino. Due ore di camera di consiglio chiudono sei anni di processo: assolto 'perché il fatto non sussiste' , accusato di corruzione in atti giudiziari, per il quale i pm avevano chiesto una condanna a 6 anni e la confisca di 10 milioni di euro. Assoluzione ......più di due ore di camera di consiglio ai giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano per assolvere Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari nel processo. ...

Berlusconi assolto per il Ruby ter, Forza Italia: "Ora una commissione d’inchiesta" Ma FdI si smarca: abbassare i toni. Meloni soddisfatta per l’assoluzione, congratulazioni arrivano anche da Salvini.Ruby Ter, nella sua biografia Karima El Mahroug ripercorre le serate ad Arcore e il rapporto con Silvio Berlsconi: "Non sono mai stata una prostituta!