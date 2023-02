Ruby Ter | Berlusconi assolto | la lettura della sentenza La pm Siciliano | “Nessuna amarezza | corruzione c’era”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Silvioè statodall’accusa diin atti giudiziari nel processo milaneseter. Lo hanno deciso i giudicisettima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. Lachiude un processo durato sei anni in cui la procura di Milano accusa il leader di Forza Italia di aver pagato – a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 – circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processibis sulle serate di villa San Martino. “È un’assoluzione con la formula più ampia e più piena possibile, non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre” ha commentato l’avvocato Federico Cecconi, facendo riferimento anche alle ...

Così Karima El Marough commenta l'assoluzione decisa dai giudici del tribunale di Milano nel processo. Domani presenta a Milano il libro in cui racconta la sua storia e chiede di non ...Dopo l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" nel processo, Karima El Mahroug ha voluto stringere la mano ai pm che l'accusavano, Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, in aula. La donna ha poi regalato una copia del suo libro, 'Karima', all'aggiunto ...

Si è chiuso con l'assoluzione di tutti i 29 imputati il processo cosiddetto "Ruby ter". I giudici della settima sezione penale di Milano hanno assolto