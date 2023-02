Ruby ter | Berlusconi assolto dopo 6 anni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Brutta botta per i giustizialisti. Per la terza volta su tre procedimenti, Silviovienenel procedimento. La sentenza è arrivata pochi istanti fa: il Cavaliere è statodall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul casoTer. Secondo i giudici il fatto non sussiste. La sentenza è stata emessa della settima sezione penale del tribunale di Milanouna camera di consiglio durata circa 2 ore. Non solo. Tutti gli altri 28 imputati sono stati assolti tra cui anche Karima el Mahroug, “Rubacuori”. E pensare che questo processo è durato sei, dicasi sei. Il teorema della procura ruotava attorno all’accusa di aver pagato – tra il 2011 e il 2015 – circa 10 ...