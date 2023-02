Ruby ter | Berlusconi assolto dall' accusa di corruzione | prosciolte anche Karima e le 20 ex ospiti delle serate di Arcore

Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Nulla di fatto anche per gli altri: tutti i 29 imputati nel processo milanese sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori. Oltre a Berlusconi, le ...è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per ...

AGI - Il Tribunale di Milano ha assolto Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter. La sentenza del processo Ruby ter giunge a quasi sei anni da un tormentato ...I giudici della settima penale del Tribunale di Milano hanno assolto l’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nell’ambito processo milanese sul caso Ruby ter a carico del Cavaliere e ...