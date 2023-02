Ruby ter | assolti Berlusconi e tutti gli altri imputati

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tre anni di indagini e sei anni di processo 'spazzati via' in poco più di 120 secondi: tanto è durata la lettura della sentenza che ha portato all'assoluzione di Silvio, di Karima El ...

Dopo l'assoluzione 'perché il fatto non sussiste' nel processo, Karima El Mahroug ha voluto stringere la mano ai pubblici ministeri che l'accusavano, Tiziana Siciliano e Luca Gaglio , in aula. La donna ha poi regalato una copia del suo libro, 'Karima', ...... di Karima El Mahorug - la giovane marocchina conosciuta con il soprannome di "" - e degli altri 28 imputati nel processo noto come: una ventina delle cosiddette "olgettine" e alcuni ...