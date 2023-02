Ruby ter | assolti Berlusconi e tutti gli altri imputati

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tre anni di indagini e sei anni di processo 'spazzati via' in poco più di 120 secondi: tanto è durata la lettura della sentenza che ha portato all'assoluzione di Silvio, di Karima El Mahorug - la giovane marocchina conosciuta con il soprannome di "" - e degli28nel processo noto come-ter: una ventina delle cosiddette "olgettine" e alcuni esponenti del "cerchio magico" di, come l'ex senatrice Maria Rosaria Rossi e il presidente di Medusa Film Carlo Rossella.accusati di essere stati corrotti dall'ex premier con 10 milioni di euro (di cui 5 andati alla sola) per testimoniare il falso nelle aule dei processi sulle serate di Arcore e in particolare in quello noto come "1" che ...