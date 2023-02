Rubavano pietre dal torrente Miscano a Montecalvo Irpino

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)dal letto del: gli indagati utilizzavano un escavatore cingolato e un camion. Sequestrato il veicolo e l’area di stoccaggiodalcon un escavatore cingolato. Nel corso di un controllo mirato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali a tutela del patrimonio paesaggistico sannita, una pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale di Castelfranco inha sorpreso un uomo mentre era impegnato con altri ignoti, ad estrarre inerti fluviali dal greto del, in agro del Comune di(AV). L’estrazione illecita avveniva attraverso un escavatore cingolato e ...

I due sono stati sorpresi mentre rompevano con dellei finestrini delle auto, posteggiate nella zona e trafugavano soldi e oggetti. La refurtiva costituita da borse, portafogli, occhiali da ...I due sono stati sorpresi mentre rompevano con dellei finestrini delle auto, posteggiate nei pressi dell'attività di intrattenimento, e trafugavano soldi e oggetti. La refurtiva: borse, ...

Appicca due incendi e distrugge diverse auto, arrestato un 58enne Punto! Il web magazine

Porto Torres, rubava i fossili armato di martello e scalpello: denunciato Sassari Oggi

Si pensa vivesse a Palermo, litigò con una strega: perché si dice "ti ... Balarm.it

Pietre d’Inciampo a Torino: 8 nuove installazioni per le vittime di deportazioni TorinoFree.it

Rubavano nelle ville sul lago Maggiore mascherati da clown ... VareseNoi.it

I ladri sono riusciti ad entrare nell'attività che si trova all'angolo con via Gaetano Lodato portando via un bottino di circa 1.500 euro. Il colpo è stato ripreso interamente dalle telecamere. Lo sfo ...È l’anno dello scudetto del Napoli Si sa, i napoletani sono scaramantici, quindi si pensa ma non si dice. «Non succede, ma se succede» È il claim generale ...