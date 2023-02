Rosa Chemical spiega tutta la verità sul bacio con Fedez | era preparato?

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ieri sera, martedì 14 febbraio 2023, è andata in onda in prima serata su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene. Ospite nello studio di Belen Rodriguez:. Il cantante di Made in Italy ha fatto un monologo e poi ha deciso di svelarelache c’è dietro alcona Sanremo 2023. Visto che le polemiche non sono mancate,non si è tirato indietro dal rispondere apertamente. Vediamo che cos’ha detto. Il monologo dia Le Iene Il cantante hato che ha sempre visto Sanremo come un’opportunità piuttosto che come una gara. Infatti sul palco non ha portato solo una canzone ma anche un messaggio. Quale? Quello di libertà, di uguaglianza, di un ...