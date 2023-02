Rosa Chemical non sa chi è Mattarella | la figuraccia a Propaganda Live

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A Sanremo ha dichiarato che avrebbe twerkato perma non sa neanche chi sia. Se ladiera passata abbastanza inosservata, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli a sbandierarla sui social. Il cantante di "Made in...

Fedez e il bacio a, la foto (del passato) tra i due prima di Sanremo Gf Vip, Antonino Spinalbese confessa la sua strategia: 'Ecco cosa farà per far uscire Oriana o Nikita' La foto ...E poi ha chiosato: 'Fra me ec'è attrazione, di qualsiasi tipo, anche sessuale'. Eha portato la trasgressione a portata di grandi e piccoli: la sua Made in Italy é ...

Polemiche su Sanremo 2023, da Blanco a Rosa Chemical, Galimberti: "la trasgressione è figlia della proibizione" Tecnica della Scuola

Sanremo 2023, Rosa Chemical intervistato da Diego Bianchi La7

Rosa Chemical a Diego Bianchi: “Mattarella Non so chi sia, so che è un politico..” Repubblica TV

Rosa Chemical: «Chi è Mattarella Un politico italiano...» Corriere TV

Sarebbe accaduto subito dopo la finale del Festival di Sanremo 2023 e il bacio tra il rapper e Rosa Chemical Spuntano nuovi gossip sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, che va avanti ormai da giorn ...E io me la sono presa- le parole di Rosa Chemical- Ho sempre amato essere un artista di rottura e visto quello che è successo qui, qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le palle“.