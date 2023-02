Rosa Chemical dopo il bacio a Fedez | Gesto di amicizia | follia che si parli di tradimento

Con un monologo a ' Le Iene ' sull'amore,commenta il bacio con Fedez sul palco del Festival di Sanremo. 'Fedez era imbarazzato, ma l'imbarazzo del cantante più famoso d'Italia è stato bello, divertente, vero. E di fronte a una ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La discussione aperta daa Sanremo 2023 è destinata a proseguire ben oltre la settimana dedicata al Festival della canzone. Non é più la musica la questione principale, ha sottolineato il cantante che si è ...

Sanremo 2023, Rosa Chemical intervistato da Diego Bianchi La7

Polemiche su Sanremo 2023, da Blanco a Rosa Chemical, Galimberti: "la trasgressione è figlia della proibizione" Tecnica della Scuola

Rosa Chemical annuncia il sold out del live di Milano Agenzia ANSA

Rosa (choc) Chemical, storia di un istrione “made in Alpignano” La Stampa

Il meme ironizza sulla presunta crisi scoppiata tra i due dopo il Festival di Sanremo 2023 e il bacio sul palco dell’Ariston tra Fedez e Rosa Chemical. Il silenzio sui social della coppia, anche nel ...La puntata de Le Iene in onda martedì 14 febbraio in prima serata su Italia 1 ha ospitato, fra gli altri, Rosa Chemical. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in ...