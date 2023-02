Rosa Chemical a Le Iene | “Il bacio con Fedez? Ma quale tradimento | era un gesto d’amicizia”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Da giorni a tenere banco è il caso deldidurante la finale del Festival di Sanremo a. Un “limone” piuttosto intenso al termine della sua esibizione, dopo un twerking hot, che ha fatto molto discutere, scatenando anche polemiche politiche. E che soprattutto avrebbe creato parecchie tensioni in casa Ferragnez, con Chiara Ferragni che era sul palco dell’Ariston come co-conduttrice e che avrebbe poco gradito la performance.ha parlato del caso durante la puntata di ieri de Leper rivendicare il suoe il messaggio che voleva portare. Ricordiamo che ancor prima dell’inizio del Festival, il cantante di Made in Italy era stato criticato da alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, per il messaggio “gender fluid” ...