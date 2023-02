Rosa Chemical a Le Iene | «Chiedo ascolto per chi non vuole più nascondersi»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La puntata de Lein onda martedì 14 febbraio in prima serata su Italia 1 ha ospitato, fra gli altri,. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in Italy, con una buona dose di polemiche a seguito soprattutto per il bacio a Fedez durante l’esibizione finale, l’artista ha chiarito la sua posizione. Ecco il monologo integrale. “Ho sempre pensato alla musica come un mezzo, più che come un fine. E Sanremo come un’opportunità, più che una gara”, ha esordito. “Difatti oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio. Libertà, uguaglianza, sesso, follia e anche un nuovo tipo di amore, con meno divieti. Lo so, ci hanno insegnato che per amarsi servono un uomo e una donna, che il tradimento è quando nella coppia subentra un’altra persona. ...