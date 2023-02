Rosa Chemical a Le Iene | «Bacio con Fedez a Sanremo? Ma quale tradimento | ecco perché l' ho fatto»

Fedez era imbarazzato , ma l'imbarazzo del cantante più famoso d'Italia è stato bello, divertente, vero": cominciava così il monologo di, al secolo Manuel Franco Rocati, nello studio ...ha rotto il silenzio sul bacio dato a Sanremo 2023 al rapper Fedez che, a suo dire, non sarebbe stato in programma.: il bacio dato a Fedez A Sanremo 2023ha ...

In questi giorni ha scatenato forti polemiche lo show di Rosa Chemical, che prima ha simulato un atto sessuale con Fedez e poi lo ha portato sul palco del Teatro Ariston per dargli un bacio in bocca.Sono passati pochi giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo 2023 e l’uragano Rosa Chemical non ha ancora cessato di infiammare l’opinione pubblica. Subito dopo la serata finale, infatti, è inizia ...