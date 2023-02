(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sei glidella Polizia di Stato perche si sono consumati ì, in particolare nei pressi della stazione. L’obiettivo dei servizi di controllo è quello di fornire una maggiore percezione della sicurezza attraverso la presenza sul territorio di pattuglie in divisa e in borghese, con compiti di pronto intervento e di repressione dei reati. Proprio l’aumento della presenza dei poliziotti della Questura dinel quadrante tra la stazionee il quartiere multietnico Esquilino ha permesso, negli ultimi giorni, l’arresto di 4 persone. Dueper tentato furto In via Giolitti gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato due cittadini magrebini di 26 e di 30 anni perché colti in flagranza mentre stavano tentando di derubare un ...

... donna di 40 anni muore a: si è accasciata in strada a Trastevere Le indagini Le attività ...un 'gruppo affiatato e ben organizzato' di giovanissimi dedito alla commissione di aggressioni e...Come si può vedere nel grafico in cima il valore più alto disi registra nel Centro con 1,1 ... La seconda ècon 10.474 furti in casa denunciati. In terza posizione troviamo Torino con 8.021 ...

Roma, botte e rapine alle prostitute: preso l'incubo di Piramide ilmessaggero.it

Venti euro al giorno per la protezione: uomo picchia e rapina due prostitute RomaToday

Roma, Celio: rapina e minaccia aggravata, in manette 44enne PPN - Prima Pagina News

Roma, rapine e furti in serie a Termini: sei arresti in poche ore Il Corriere della Città

Roma, terrore al Tiburtino: baby gang malmena e rapina i cittadini Canale Dieci

Il 13 febbraio 2023, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri di Vicenza hanno eseguito 8 perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia e ...Per le rapine, ad esempio, la differenza è molto più contenuta ... più spesso in casa è Milano con 11.097 furti in appartamento denunciati. La seconda è Roma con 10.474 furti in casa denunciati. In ...