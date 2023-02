Roma | Dybala avvisa | 'Non so se resto In futuro voglio essere allenato da Mourinho'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Paulointerviene in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-, gara d'andata dei play off di Europa League. La Joya spaventa...

Laè pronta a vivere la gara d'andata della sfida dei playoff di Europa League . La squadra di ... Questo pomeriggio alle 18:45 José Mourinho e Paulointerverranno in conferenza stampa per ...José Mourinho interviene alle 18:45 in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo -, gara d'andata dei play off di Europa League . L'allenatore giallorosso introduce la sfida ...Paulo. ...

Roma, in diretta la conferenza stampa di Mourinho e Dybala Corriere dello Sport

La Roma vola a Salisburgo: torna Karsdorp, Dybala si arrabbia con un tifoso Corriere dello Sport

FOTO e VIDEO - Roma verso Salisburgo: Matic scherza con Dybala in aereo LAROMA24

Roma, la Dybala Collection è anche su Amazon RomaNews

È una squadra di ottima qualità. Ho già detto tanto". La Roma è in corsa su due obiettivi importanti: corsa per la Champions in campionato ed Europa League. Lei ha detto che sarà un momento di ...Alla vigilia della sfida con il Salisburgo, Paulo Dybala ha rimandato ogni discorso sul suo futuro. "Rispetto alla clausola, quella è una questione ...