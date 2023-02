"Rivedere il progetto". Sgarbi vuole un summit sullo stadio Franchi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La replica del sindaco Nardella: “Stiamo correndo come l’alta velocità e siamo oltre il punto di non ritorno”

"Ho visto l'appello di Icomos, ne ero a conoscenza. Mi confronterò col ministro Sangiuliano. E chiamerò la soprintendente Ranaldi per pregarla di riprendere in mano la pratica del Franchi. Parlerò anche col sindaco Nardella. Non voglio fare guerre. Certamente evitare l'abbattimento del capolavoro di Nervi è stata idea più intelligente di quella di Sala con San Siro a ...

Presente questa mattina presso il Simposio storico (in occasione dei 100 anni dell'Areonautica militare a Palazzo Vecchio), il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto alle parole ...