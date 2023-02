... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "genitori ......cui le chiavi di casa. Da lì è nata un'attività di indagine che ha permesso di identificare il ... estorsione in concorso, evasione, violazione delle misure di prevenzione, porto d'armi,, il ...

Turchia, rissa tra calciatori russi e ucraini in un albergo ilgazzettino.it

Rissa tra genitori sugli spalti, un atleta scavalca la recinzione per difendere il papà L'Arena

Rissa tra genitori durante partita: calciatore scavalca recinzione per difendere la famiglia ItaSportPress

Milan-Tottenham, l’ultima volta a San Siro la rissa tra Gattuso e Joe Jordan Corriere della Sera

Come riportato da L'Arena, i fatti sono avvenuti tra il GabettiValeggio e la Virtus Verona United e hanno visto, come conclusione, la sospensione del match decisa dall'arbitro. Da quanto si apprende, ...Una rissa tra calciatori della squadra russa Shinnik e di quella ucraina Minai è scoppiata la scorsa notte in un hotel di Antalya, in Turchia, dove le due compagini si trovano per svolgere un periodo ...