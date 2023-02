Risparmio energetico | la Direzione Musei Campania aderisce a “M’illumino di Meno”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer il quarto anno consecutivo laregionalea “di”, l’iniziativa ideata da Caterpillar di Rai Radio2 con Rai per la Sostenibilità ESG e promossa dal Ministero della Cultura, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e deldelle risorse. Quest’anno l’iniziativa, giunta alla 19a edizione, avrà luogo giovedì 16 febbraio, in occasione della Giornata dele degli Stili di vita sostenibili, istituita lo scorso anno dal Parlamento italiano con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, al fine di promuovere la cultura dele deldi ...