Rinnovabili | per l’Ue l’idrogeno sarà “verde” anche con il nucleare

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo una lunga attesa, è stata pubblicata dalla Commissione europea la proposta di criteri tecnici per definire” e rinnovabile nell’Unione Europea. Secondo questi criteri, l‘idrogeno potrà essere definito “green” solo se prodotto utilizzando energia rinnovabile o con una bassissima intensità di emissioni, ovvero attraverso l’uso di mix energetici in cui ilha una forte incidenza. Tali criteri saranno utilizzati per il calcolo degli obiettivi di energia rinnovabile dei singoli Stati membri. Una ricerca di equilibrio durata sette mesi La Commissione europea ha impiegato oltre sette mesi per trovare un equilibrio tra le diverse richieste dei Paesi membri, tra cui la Francia, che richiedeva il riconoscimento delprodotto da fonti nucleari come “green”. La tensione tra i vari Paesi è ...