Rigopiano | i pm di Pescara in aula | “Se il modello è consenso elettorale assolveteli | se è la responsabilità serve condanna esemplare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Dobbiamo decidere a qualedi riferimento devono ispirarsi i nostri amministratori. Se il parametro è quello dele delle buone relazioni con gli imprenditori del territorio allora vanno assolti tutti in questo processo. Ma se ildi riferimento è quello della, della sicurezza e del benessere di un’intera comunità avendo il dovere di prevedere ogni forma minima di rischio come per altro ricorda la nostra Costituzione allora in nome di essa spero che venga espressa una sentenza“. E’ un passaggio dell’ultimo intervento, in sede di replica, del procuratore diGiuseppe Bellelli nel processo per la tragedia di, nella quale sono morte 29 persone per effetto di una valanga che ...