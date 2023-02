‘Riforma Cartabia’ | Policastro | “Normativa difficile ma aiuta ad operare meglio” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Salone di rappresentanza della Prefettura di Benevento gremito di operatori di Polizia Giudiziaria, tutti attenti ad ascoltare i relatori chiamati a spiegare la Riforma Cartabia. Un primo seminario di studio che si è tenuto nel Salone di Rappresentanza, alla presenza del Procuratore di Benevento Aldoe dei dottori Gianfranco Scarfò, Procuratore Aggiunto, e Stefania Bianco e Giulio Barbato, sostituti procuratori. L’obiettivo di questa giornata, come ha spiegatore il Procuratore, è quello di “fornire delle indicazioni agli agenti per una migliore operatività sul territorio e una celerità nell’attività investigativa. Cosa che riguarda la Polizia Giudiziaria ma, allo stesso tempo, anche i comuni cittadini che devono sapere come muoversi per evitare sorprese sgradite. I problemi che possono ...