Riccardo Fogli | chi è | età | Pooh | carriera | canzoni | moglie | figli | oggi | malattia | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo averli rivisti sul palco dell’Ariston, questa sera su Rai 1 andrà in onda un documentario su, dal titolo ‘Un attimo ancora’. Si tratta di un docu-film, che ripercorre la vita, i successi e le grandi stagioni della più amata band italiana. Un racconto in capitoli, dall’amore ai, fino a momenti bui. Dalla nascita al successo, dalle scelte all’impegno, dai grandi concerti fino alla decisione di sciogliersi. Tra i protagonisti, ovviamente, anche. Con lui Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e il ricordo del batterista Stefano D’Orazio scomparso nel 2020. La biografia dell’ex cantante deiè un celebre cantante italiano, ex membro deicome ...