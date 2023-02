“Revocare il titolo di Cavaliere della Repubblica a Tito” | la proposta di FdI contro il boia degli italiani

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb —è stato ilcomunista. Per ordine suo vennero infoibati decine di migliaia di nostri connazionali, mentre gli esuli ammontano a 350mila. Eppure nella sezione onorificenze del sito del Quirinale, ad oggi campeggia in bella vista il nome del maresciallo BrozJosip a cui venne concesso ildidi Gran Croce Ordine al Meritoitaliana: il più alto che lo Stato italiano possa concedere. FdI chiede la revoca dell’onorificenza aPer cancellare questa vergogna intollerabile Fratelli d’Italia richiede la revoca dell’onorificenza del dittatore jugoslavo morto nel maggio del 1980. È quanto contenuto in unadi ...

Da qui l'iniziativa di Fratelli d'Italia di modifica della legge per poter poiildi Cavaliere al sanguinario dittatore comunista jugoslavo'. Si tratta, spiega Walter Rizzetto, 'del ...L'obiettivo è quello di poter poiildi Cavaliere al sanguinario dittatore comunista jugoslavo. Come spiega Walter Rizzetto, quello che si punta aè il "onorifico più ...

