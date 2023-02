Retroscena Sanremo 2023 | Ultimo ignora Mengoni | Emma e Elodie hanno litigato? Dettagli dal backstage

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nel corso del nuovo appuntamento con Casa Pipol sono emersi alcunisu. A quanto parenon si sarebbero mai salutati (ma non sappiamo bene per quale motivo): “Non ci sono rapporti tra”, conferma Parpiglia.hacon? Ma dal... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il Festival di2023 è finito ma, come ogni anno, non le polemiche ed iche fioccano in continuazione. L'ultimo in ordine di tempo lo ha lanciato il magazine Chi è riguarda Elodie ed Emma. Cos'è ...Come hanno dimostrato le polemiche che hanno accompagnato l'ultimo Festival di, pur ... Negli ultimi mesi non sono mancatie divisioni , e diversi nomi sono stati fatti (bruciati), ...

Gelo tra Elodie e Emma, il retroscena a Sanremo Today.it

Cosa è successo tra Emma e Elodie "Non si sono rivolte la parola" Tag24

Cos'è successo tra Emma Marrone ed Elodie a Sanremo Cosmopolitan

Sanremo 2023, dopo la vittoria di Mengoni esce fuori il triste ... PASSIONEtecnologica.IT

Sanremo 2023, podio senza donne La risposta di Amadeus e Mengoni Corriere dello Sport

Nel corso del nuovo appuntamento con Casa Pipol sono emersi alcuni retroscena su Sanremo 2023. A quanto pare Ultimo e Mengoni non si sarebbero mai salutati (ma non sappiamo bene per quale motivo): ...Disavventura sconcertante per Serena Bortone: tutti i retroscena dietro al furto della borsa a Sanremo, arriva la reazione della conduttrice.