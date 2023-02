Regione Lazio | inizia l' era Rocca | subito bilancio e ospedali

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La prima telefonata è arrivata da Nicola Zingaretti, governatore uscente del, per le congratuni di rito e una sorta di passaggio di consegne con il nuovo inquilino della Pisana, che dopo dieci anni è tornata in mano al centrodestra. Poi il telefono di Francesco, eletto con quasi il 54% dei voti, ha squillato nuovamente nel pomeriggio. Dall'altro lato della cornetta stavolta c'era Roberto Gualtieri, sindaco dem della Capitale. Una telefonata «cordiale», così viene descritta da entrambe le parti, in cui primo cittadino e governatore si sono ripromessi di incontrarsi al più presto per discutere dei principali dossier comuni. Non c'è ancora un ordine del giorno definito, come non è stato stabilito il luogo del primo confronto ufficiale, ma le priorità sono note. Dai trasporti pubblici fino alla gestione dell'immondizia. ...

Prova superata per il centrodestra. I successi alle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia danno nuova linfa all’alleanza che dallo scorso ottobre governa palazzo Chigi. A festeggiare, in ...Di fronte al fallimento delle alleanze a geometrie variabili di domenica, con il Terzo Polo in Lazio e con i 5 Stelle in Lombardia ... Guardate il dato dell’astensionismo — dice dopo le Regionali — io ...