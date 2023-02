Regione Lazio | il rebus per occupare le poltrone | il totonomi per la prossima Giunta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023). Francesco Rocca ha giurato nella giornata di ieri da nuovo governatore del, e il suo staff, ora, tra riposo e continua tensione, e telefonate, per il momento non ha concluso ancora l’affare ””. Ci sono, ad ogni modo, 16 giorni per poter comporre tutte le caselle necessarie, e molto probabilmente ce ne sarà una dedicata alla Cultura, una novità rispetto a quella precedente capitanata da Zingaretti. Regionali – Aprilia, la vittoria della coppia Sambucci-Lax è il successo del nord pontino Ilper ladiInoltre, c’è la questione dei conteggi: Rocca e i suoi stanno, così come gli esponenti dei partiti della maggioranza, aspettando il conteggio dei voti definiti e degli eletti per cercare di capire ...