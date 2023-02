(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il fortealle elezioni“è unche. La politica si parla addosso e che parla di retroscena, è una politica che non parla a chi vive nelle periferie.” Ad affermarlo è Matteoa margine di un incontro alla Borsa del Turismo di Milano. Il centro-destra esce infatti vincitore da L'articolo proviene da Inews24.it.

... parole chiare sul "percorso che ci ha portati ai risultati dellee su che idea hanno del ... "Ilche va a vedere i cantieri paga più delpolemico, se dimostri che lavori e ti ......racconto virtuale della vigilia che preventivava scossoni sicuri alla leadership di Matteo... Ma dagli scorsi mesi, e dal buon esito delle, è arrivata una notazione molto chiara: ...

Regionali, Schianchi: "Meloni è ancora leader incontrastata. Sorprende l'entusiasmo di Salvini: cosa faranno lui e ... La Stampa

Regionali, centrodestra esulta dopo i primi dati. Salvini: Vittoria, Tajani: Voto di fiducia al governo Fanpage.it

Regionali, Salvini: "Astensionismo deriva da errore che coinvolge tutti" - Italia Agenzia ANSA

Elezioni regionali 2023, i risultati definitivi in Lazio e Lombardia - la Repubblica la Repubblica

Salvini contro Fedez dopo le regionali: «Elettori non votano come dice lui» ilmessaggero.it

Un’ultima considerazione. Matteo Salvini può sentirsi doppiamente soddisfatto. In Lombardia la Lega, benché distante dal 29,65 per cento delle Regionali 2018, ha comunque tenuto mantenendosi a ruota ...Il presidente riconfermato: «Una vittoria del gruppo, la giunta nascerà in fretta» La vittoria alla regione «È una vittoria di squadra». L’ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana conf ...