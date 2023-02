Regionali Lazio | tutti gli eletti | 30 seggi al centrodestra

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) – Ilstravince le elezionidele ottiene 30su 51 ed elegge Francesco Rocca come nuovo presidente della Regione. All’opposizione i restanti. Il gruppo più consistente è quello di Fratelli d’Italia che con oltre me di voti e il 33,62%, ottiene 22 consiglierialla Pisana. 13 di questisono stati conquistati a Roma e provincia. Appena 1.300 voti di differenza tra Lega e Forza Italia in favore della prima. Una differenza di percentuale (8,52 per la Lega e 8,43 per Forza Italia) ma non sostanziale in quanto entrambi i partiti ottengono 3in consiglio. Gli ultimi due vanno rispettivamente alla Lista Civica Rocca Presidente e a Unione di Centro. Risultato assolutamente deludente per il centrosinistra e per il suo ...