(Di mercoledì 15 febbraio 2023). Quando ti apre la porta di casa, ti arriva addosso un senso, vero e profondo, di delusione e di magone. Tanto il rammarico, troppo. Ma tante anche le manifestazioni di stima e di affetto ricevute in meno di 48 ore. Giura che il telefono continua a suonare, che i messaggi che gli sono arrivati sono tantissimi. E infatti è così. Mentre, seduta al bancone della sua cucina, ti prepara il caffè, due per la precisione, e ti regala un cioccolatino, effettivamente, da lontano, si sente un trillo ininterrotto, incessante, a ricordare che, se da una parte, nonostante 2410 persone abbiano scelto consapevolmente di scrivere il suo nome e cognome sulla scheda elettorale delle, dall’altro non è bastato perché lui, Niccolò, non ce l’ha fatta. Consigliere uscente, in questo prossimo governo ancora a firma Attilio Fontana ...

...di questa tornata di, la disaffezione per le urne non pare aver colpito allo stesso modo i diversi schieramenti in partita. Anzi. Tanto che tra i dem, nel day after della, è ...Il risultato delle elezionisarà al centro della puntata: il Pd deve risollevarsi dall'ennesimaelettorale, sia in coalizione (Lombardia) che da soli (Lazio) i partiti di ...

Regionali, la batosta di Carretta: “Che delusione! E a chi mi vuole sindaco di Bergamo dico: no, grazie” BergamoNews.it

Cercasi Renzi: che fine ha fatto dopo la batosta alle Regionali E’ fuggito con l’agenda Draghi Il Primato Nazionale

Regionali in Lazio e Lombardia, è il trionfo di Meloni (e dell’astensione): PD e Lega tengono, batos... Il Riformista

Regionali: il flop del Terzo Polo. Che batosta per Renzi e Calenda! Affaritaliani.it

Pd, batosta senza fine: ora temono il flop anche alle primarie ilGiornale.it

Se l’astensione è stata la vera protagonista di questa tornata di Regionali, la disaffezione per le urne non pare aver colpito allo stesso modo i diversi schieramenti in partita. Anzi. Tanto che tra i ...Il risultato delle elezioni regionali sarà al centro della puntata: il Pd deve risollevarsi dall’ennesima batosta elettorale, sia in coalizione (Lombardia) che da soli (Lazio) i partiti di ...