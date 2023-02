Regionali | Bersani a La7 | “La sinistra non ha giocato | è nello spogliatoio La destra sta cucinando una ricetta che sarà indigesta”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Non credo che nel profondo di questo paese ci sia quella svolta adi cui molti parlano. Credo però che da parte dellamanchi una risposta. Queste elezioni hanno segnalato che laè sulla corsa delle politiche dopo 5 mesi, pagando molto meno il crollo micidiale dell’affluenza al voto. E la, non hala partita“. Così a Dimartedì (La7) l’ex deputato di LeU Pier Luigispiega l’esito delle elezioninel Lazio e nella Lombardia, evidenziando come il voto nelle Regioni richiedesse da parte del centro“una proposta nazionale visibile e credibile”.poi si sofferma sulla, stigmatizzando in ...

"Ho letto che tutti i migliori (Speranza,, Orlando, Franceschini, Provenzano, ndr) stanno ... Nessuno pregiudizio sui 5 Stelle (Bonaccini li ha sconfitti nelledel 2020 quando erano ...Il risultato delle elezionisarà al centro della puntata: la destra si conferma alla ... Elly Schein, Pierluigi, Carlo Calenda, Elisabetta Piccolotti, Marco Furfaro, Maria Vittoria ...

Regionali, Bersani a La7: “La sinistra non ha giocato, è nello spogliatoio Il Fatto Quotidiano

Elezioni regionali, Bersani: "La sinistra è rimasta nello spogliatoio" La7

Disfatta alla regionali e assenteismo, è crisi di democrazia left

Elezioni regionali. L'onorevole Bersani a Crema: 'la Lombardia ... Crem@ on line

Bersani: «Majorino è una risorsa». I temi per il Paese e per far rinascere il Pd Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il centrodestra si riconferma in Lombardia e riconquista il Lazio dopo i 10 anni di governo del centrosinistra a guida di Nicola Zingaretti. Cambiano però al suo interno i rapporti di forza, con Frate ...Pazienza, poi, se Lega e Forza Italia non sono state umiliate dalle urne di queste Regionali, come avrebbe desiderato una ... agonia di una storia finita nel 2013 con la non vittoria di Bersani. Da ...