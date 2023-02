Regionali 2023 | Dio | Patria e Famiglia? Mah… meglio io | casa e famiglia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Anche stavolta il partito più forte è stato quello degli astensionisti. Maggioranza assoluta, senza se e senza ma. Un dato ormai diventato organico, fisiologico, eppure preoccupante, o forse molto preoccupante proprio per questo. E se stavolta ha colpito la diserzione delle urne da parte del popolo di centrosinistra, storicamente più “inquadrato” rispetto ai seggi, ha sorpreso anche la mancata “chiamata alle armi” del popolo di centrodestra, che aveva un’occasione storica non solo per vincere (cosa che comunque è avvenuta), ma per far sentire il peso della propria appartenenza. Certo il voto è stato schiacciante, netto, ma è frutto più della enorme mobilitazione di consiglieri comunali e apparati di partito più che di un’adesione al progetto. Evidentemente “Dio,” va bene per gli slogan, ma quando si tratta di alzarsi ...