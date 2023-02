(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) –l’di cui avrebbe dovuto prendersi cura. Ieri per una36enne di nazionalità georgiana è scattato l’arresto, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Palmi, per maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace. Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un’attività d’indagine svolta dai carabinieri di Gioia Tauro (RC), sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi (RC), volta a documentare i maltrattamenti e le reiterate condotte violente, commessi in poco meno di due mesi, nei confronti di un’88enne del posto che veniva assistita per motivi di salute. La 36enne – assunta come collaboratrice domestica, con la possibilità di occupare una stanza dell’abitazione e ...

L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di, con il supporto in fase esecutiva dei colleghi di Pordenone . Le indagini sono state condotte dai militari della ...Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di, con il supporto in fase esecutiva dei colleghi di Pordenone, hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere ...

Reggio Calabria: anziana maltrattata e lasciata senza cibo e acqua, arrestata badante | VIDEO StrettoWeb

Reggio Calabria - Spettacolare salvataggio di un vitello dei Vdf a Palmi (VIDEO) - strill.it Strill.it

Reggio Calabria: anziana maltrattata e lasciata senza cibo e acqua, arrestata badante - Virgilio

Reggio Calabria, maltrattava e lasciava senza cibo e acqua anziana: arrestata badante Adnkronos

Real Time sbarca a Reggio Calabria per una grande sfida tra i pasticceri della città Virgilio

Roma - Maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace: per questo i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto in fase esecutiva dei colleghi di Pordenone, ...Arrestata una 36enne di nazionalità georgiana, ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace ...