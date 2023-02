Reddito di cittadinanza | procedura Ue contro l’Italia | Non solo a chi risiede da 10 anni

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ildinon è in linea con il diritto Ue in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale. E’ quanto sostiene la Commissione europea, che ha aperto unadi infrazioneperché ildiscrimina gli altri lavoratori Ue. Le prestazioni di assistenza sociale come il “di”, spiega la Commissione in una nota, “dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell’Ue che sono lavoratori subordinati, autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente dalla loro storia di residenza”. I benefici del, prosegue inoltre la Commissione europea, dovrebbero essere estesi a cittadini comunitari che non ...

MILANO - La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia perché ildi"non è in linea con il diritto dell'Unione" e ora dispone di due mesi per rispondere alle preoccupazioni sollevate dall'esecutivo Ue. In caso contrario, la Commissione può ...A quanto si legge nella nota rilasciata della Commissione Ue, 'una delle condizioni per accedere aldiin Italia è aver risieduto nel Paese per 10 anni, di cui due consecutivi, ...

