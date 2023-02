Reddito di cittadinanza | procedura di infrazione Ue contro l' Italia | «Non in linea con diritto comunitario»

'Discriminazione indiretta' I benefici del, prosegue inoltre la Commissione europea, dovrebbero essere estesi a cittadini comunitari che non lavorano per altri motivi, con la sola condizione ...... conto corrente postale;ncarta di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN; accredito sulla carta per i nuclei beneficiari didi; in ...

Reddito di cittadinanza, è iniziata la «grande fuga» Perché in un anno 200mila famiglie hanno rinunciato all'assegno Open

Reddito di cittadinanza, assegno unico, pensione e Carta acquisti: i pagamenti di febbraio, ecco tutte le date ilmessaggero.it

Occupabili Reddito di cittadinanza: chi sono, cosa devono fare e cosa rischiano nel 2023 Money.it

Come migliorare il Reddito di cittadinanza Lavoce.info

Il reddito di cittadinanza dell’Italia non è in linea con il diritto Ue. La Commissione europea ha quindi deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di messa in mora all’Italia ...È quanto sostiene la Commissione europea, che ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia perché il reddito discrimina gli altri lavoratori Ue.