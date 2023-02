Reddito di cittadinanza | l’Ue apre una procedura di infrazione contro l’Italia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ildinon è in linea con il diritto dell’Unione Europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale. Questo il parere della Commissione europea, che ha deciso di avviare unadidal momento che ilpuò discriminare gli altri lavoratori Ue. Si tratta, in particolare, dell’obbligo di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni: il, secondo l’esecutivo Ue, dovrebbe essere accessibile ai cittadini Ue che ne hanno diritto, a prescindere dal loro passato per quanto concerne la residenza. Il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per la Commissione costituisce una “discriminazione indiretta”, poiché è più ...

Non solo ildiviene bocciato perché 'discrimina' ma viene aperta da parte della Commissione Europea una procedura di infrazione contro l'Italia, con una lettera di messa in mora, perché le ...Leggi anche, Tridico: "Con controlli, 11 miliardi non pagati" Il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per la Commissione costituisce una "discriminazione indiretta" , ...

Sollecito quindi controlli ex ante e non ex post grazie all'interoperabilitò delle banche dati, in particolare sul reddito di cittadinanza. Controlli che potrebbero ritardare l'erogazione dei sussidi ...Per la Commissione il reddito di cittadinanza lede la libertà di circolazione, colpisce i richiedenti asilo e gli stessi italiani.