Reddito di cittadinanza | ed assegno unico per i figli a carico | la Ue apre due procedure d’infrazione contro l’Italia

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non c’è niente da fare: ci sentiamo giusti e moderni, poi, puntualmente, Bruxelles ci sanziona per inadempienze o peggio, anche per comportamenti ‘incivili’, come in merito all’altissima percentuale di casi di stalking e violenza alle donne. Ed oggi ecco l’ennesima procedura di infrazioneaperta dalla Commissione Europea che, ha aperto una lettera di messa in mora in quanto, come riporta con puntualità l’agenzia di stampa AdnKronos: “Le condizioni di accesso aldicontrastano con le norme Ue sulla libera circolazione dei lavoratori e sui diritti dei cittadini. Si tratta, in particolare, dell’obbligo di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni: il, secondo l’esecutivo Ue, dovrebbe essere accessibile ai cittadini Ue che ne hanno diritto, a prescindere dal ...