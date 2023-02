Red Canzian parla della malattia | «Ho avuto paura di morire» | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Redè conosciuto per essere uno dei membri storici del noto gruppo musicale italiano i Pooh. Non tutti ricordano però che l’artista ha vissuto un periodo buio a causa di una, ma quale? Leggi anche: Maria Di Biase ha una? Perché indossa sempre il turbante? In passato il compositore ha vissuto un...

ha recentemente fatto una confessione sulla sua malattia mortale e sulla sua rinascita. Ecco i dettagli sulle sue attuali condizioni ..."Pooh " Un attimo ancora" questa sera alle 21.35 su Rai 1 il racconto di vita e musica che ha legato per oltre cinquant'anni Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D'Orazio,, Valerio Negrini e Riccardo Fogli. Prodotto da One More Pictures con Toed Film in collaborazione con Tamata e con Rai Documentari, il docu - film andrà in onda in una prima serata firmata ...

Red Canzian, età, mogli, figli e malattia: chi è il bassista dei Pooh. Stasera in tv (su Rai1) il docufilm sul ilmessaggero.it

Red Canzian, la malattia gravissima e la rinascita: quali sono le sue reali condizioni oggi Newsby

Red Canzian, la malattia gravissima l'ha lasciato a terra una mattina ControCopertina

Pooh-Un attimo ancora, stasera in tv in prima visione il docufilm della band: il racconto di 50 anni di storia ilgazzettino.it

POOH in concerto anche a Roma allo Stadio Olimpico [Info e biglietti] Newsic

Formato a Bologna nel 1966, il gruppo fu composto da Roby Facchinetti (tastiera), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D'Orazio (batteria e, occasionalmente, flauto). Altro membro ...La formazione originale dei Pooh (nati nel 1966 a Bologna) è formata da Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti, Stefano D’Orazio, Riccardo Fogli, Valerio Negrini. Ma i protagonisti principali ...